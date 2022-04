La dernière journée décisive pour le titre

Malgré cette victoire, ils accusent toujours trois points de retard sur le leader Dison, qui s’est imposé à Onhaye. "En soi, ce n’est pas une surprise, précise Thibault Monmart. Mais on aurait quand même voulu être dans la situation inverse, avec Rochefort en tête (sourire)."

Le titre se jouera donc lors de la dernière journée de la phase classique. Si les Rochefortois veulent coiffer les lauriers, ils doivent remporter leur match contre Onhaye et espérer un faux pas de Dison face à Gouvy. "Dison a gagné 37 points sur 42 chez lui, je ne le vois pas perdre contre Gouvy, ajoute le Rochefortois. On doit se regarder dans la glace avant. Tout le monde travaille dur en semaine, mais cela ne se voit pas toujours sur le terrain lors des matches. Pour l’éventuel tour final, on doit absolument reproduire le week-end le travail effectué en semaine. On doit apporter 30% de plus sur le terrain, pour nous rendre la tâche plus facile. À commencer par Onhaye ce dimanche. C’est un match qui tombe à pic. Il nous permettra soit de terminer le championnat avec le titre, soit de préparer au mieux le tour final."

«Je me sens bien physiquement»

Blessé pendant huit semaines aux ischios, Thibault Monmart a depuis bien récupéré. "Ma blessure, c’est maintenant du passé, je n’ai plus aucune gêne, précise-t-il. Physiquement, je me sens bien. Je reviens d’ailleurs plus dans le milieu de terrain, ce qui demande un volume de course plus important. Je commence à retrouver le rythme du match après huit semaines à l’infirmerie. Dommage qu’on n’ait perdu un week-end à Pâques."

L’ancien joueur de Ciney n’est d’ailleurs pas le seul Rochefortois à avoir retrouvé le rythme. À part les trois blessés de longue date (Valentin, Marrazza et Bernard), l’infirmerie est vide. "Pour le moment, personne n’a des pépins physiques. C’est de bon augure pour le tour final" , conclut Thibault Monmart.