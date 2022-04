José Toyos et Lustin ont accompli leur mission

Meilleure attaque, meilleure défense

Qualifiés d’extraterrestres en début de saison, les Mosans retrouveront une planète plus proche de leur rang, la saison prochaine. En engageant les plus beaux pur-sang, il ne faisait l’ombre d’un doute que Lustin franchirait la ligne d’arrivée en tête. Mais l’inévitable fossé entre la théorie et la pratique est parfois profond. Les Vert et Blanc l’ont bien enjambé. En dépit des deux revers subis face à leur dauphin Thy-le-Château. " À l’aller, on menait 3-2, rappelle le président Vincent Grégoire. On ne devait pas perdre. Au retour, Maxime Notte a loupé l’immanquable avant que nous concédions un penalty. Thy a une belle équipe et mérite de nous rejoindre dans l’antichambre de l’élite."

Meilleure attaque et meilleure défense, Lustin présentait une équipe particulièrement bien balancée cette saison. Après la descente en 2019, il aura finalement fallu attendre la troisième campagne de José Toyos pour coiffer les lauriers.

"Quand je suis arrivé, ma mission était de faire remonter l’équipe en P2 dans les deux ans, souligne José. Hélas, le covid est venu tout perturber. Dès le début avec le très dynamique comité et le staff, on a travaillé dans la même direction et on a pu reconstruire une équipe avec l’objectif de prôner un jeu offensif et du beau football. On a réussi aussi un bon mix entre joueurs chevronnés et jeunes issus des U19."

Outre le championnat, les Lustinois ont également réussi un superbe parcours en coupe de la province pour finalement échouer en demi-finale face à la solide équipe de Grand-Leez. "C’est historique pour le club. Et on a flirté avec la qualification pour la finale vu qu’on menait 2-1 à vingt minutes du terme et qu’on aurait même pu faire 3-1, la tête d’Amaury Detilleux s’écrasant sur la latte."

En P2 avec Pierre Devuyst

Après trois saisons, José Toyos a choisi de ne pas prolonger. " Je ne voulais pas faire l’année de trop. Je pars la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. Je vais privilégier les enfants et mon épouse."

Les dirigeants lustinois ont dès lors appelé Pierre Devuyst, l’actuel coach de Pondrôme, à assurer la succession. " Notre ambition est certes le maintien, mais avec les transferts déjà réalisés, on peut nourrir quelques ambitions, lance le président. Nous avons déjà transféré Antoni Filée et Quentin Cao, deux défenseurs du FCO Namur, et Merjé Mutombo, un médian de Naninne. Nous souhaiterions encore attirer deux offensifs, un ailier et un centre-avant. Tout en respectant bien évidemment notre budget.Au rayon des départs, Barro et Hérin envisagent de remiser les crampons tandis que Sterpin rejoindra Émines pour une dernière pige."