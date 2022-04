21-21, 22-26, 14-26, 24-23

CINEY : A.Balthazar 4, Laroche 15 (3x3), Jacques 3, Dejaeghere 25 (5x3), Malliar 27, Gielen 12, Henin 2, M.Balthazar 4, Chapelle 4 (1x3)

Outsiders, c’est sans complexe que les Cinaciens montent sur le terrain et si A.D’Hose pose quelques soucis à la défense namuroise, Malliar donne le change (9-8 à la 5e). Waterloo creuse alors un premier écart à 15-8, mais la réponse ne tarde pas et trois minutes plus tard, on note 17-18 puis 21-21 à la 10e.

La seconde tranche est à nouveau très partagée et si les deux équipes prennent tour à tour l’avantage, la fin de quart permet à Malliar de se mettre une fois de plus en évidence : 43-47 au repos.

Dominants aux rebonds, les Namurois s’enflamment dans le troisième quart avec un Dejaeghere insolent à distance (16 points dont quatre bombes). L’écart ne cesse alors de grimper : 57-73 à la 30e.

Les dix dernières minutes sont musclées mais les visiteurs les gèrent avec intelligence pour créer la surprise : 81-96.