Beez veut finir en beauté

Les Beezois termineront ce mardi soir leur saison avec la réception de Ninane dans leurs installations. Si ce match n’a plus aucun enjeu sportif, les play-off étant hors de portée pour Beez et le maintien étant assuré pour Ninane, le coach Didier Prinsen souhaiterait clôturer le championnat par une victoire. « Cela nous permettrait de consolider notre sixième place au classement, ce qui constitue un classement logique au vu de notre saison, ajoute le coach beezois. À nous de terminer sur une bonne note notre saison. » Actuellement onzièmes au classement, les Liégeois avaient été défaits de peu au match aller (63-75). « C’est une équipe assez jeune, les joueurs courent partout, précise Didier Prinsen. Deux éléments font également la navette entre la D3 et la R2. À voir s’ils seront de la partie pour un match en semaine. »