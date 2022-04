Une très belle 3e édition namuroise

De favori à vainqueur

Sur le semi, le premier à franchir la ligne et à soulever la bannière de vainqueur, c’est Amaury Paquet. Grand favori, le Liégeois vit déjà une petite aventure avant même de prendre le départ, puisqu’il a un accident sur le chemin et doit finalement changer de véhicule pour rallier le site du départ, 10 minutes avant le top. Cela ne le perturbe pas trop dans son semi, et après avoir partagé le début du parcours avec Bastien Marinx et Youssef Bouassine, il prend la poudre d’escampette pour s’imposer avec 2,02 minutes d’avance sur Youssef. " Je me suis un peu perdu dans le centre-ville de Namur, en fin de semi, et j’ai un peu plus que les 21,097 normalement prévu, s’amuse Amaury en attendant le second. Le parcours est agréable mais loin d’être simple, surtout avec le vent. On le prend dans la figure durant une bonne partie de la course ". Le triathlète Pierre Balty s’impressionne lui-même en terminant sur la troisième marche du podium. Le premier athlète régional est quatrième et il s’agit d’Aurélien Lefèvre. " Je suis de retour de blessure et je suis satisfait de ma prestation, même si je pense que j’étais capable de faire un meilleur chrono que 1h13'19. La suite de la saison, elle se passe sur triathlon, avec notamment le triathlon de l’Alpe d’Huez et puis celui de Gérardmer ", précise Aurélien. Chez les dames, peu de surprise: la marraine de l’épreuve remporte la victoire. C’est un 3/3 pour Alexandra Tondeur. " Je pars assez vite pour trouver un groupe et me protéger du vent. Malheureusement je perds le contact et je prends un coup au moral et surtout, un coup de vent de face. Si on peut modifier le vent pour la prochaine édition, c’est top ", rigole la triathlète professionnelle qui souligne toutefois la beauté du tracé et des communes traversées.

Popularité insoupçonnée

Sur le marathon, grosse surprise. Il n’y a pas un niveau exceptionnel mais la course semble assez ouverte. Parmi les 871 futurs marathoniens présents au départ, il y en a un qui prend ses responsabilités et impose le rythme en tête. C’est Maël Gentgen, un Luxembourgeois au contact très sympathique qui prend les kilomètres durant quasiment la totalité de l’épreuve. " Les supporters clament mon nom sur tout le parcours, grâce à mon dossard nominatif, comme si j’étais un grand champion. C’est génial. J’adore ce parcours, il est très beau mais jamais je n’aurais pu imaginer l’emporter ". Vanessa en fait autant chez les filles et l’emporte en 3h19. Le second à franchir la ligne est Dylan Dame, juste devant le premier athlète régional, Sébastien Mahia. "C’est la première année où je ne participe pas déguisé en abeille. Monter sur le podium d’un marathon qui se déroule à 100 mètres de chez moi, c’est vraiment le bien. Je n’ai jamais eu aussi difficile sur une course, mais je suis ravi du résultat".