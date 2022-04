Rochefort fait le boulot mais le titre s’envole

Le constat, implacable, est tombé sans surprise sur le coup de 16 h 50 ce dimanche : Wanze/Bas-Oha évoluera bel et bien en P1 la saison prochaine. Et, pourtant, les visités n’ont pas mérité face à cette belle équipe de Rochefort. Mieux, l’espace de quelque 40 minutes, ils y ont cru, en menant, un peu contre le cours du jeu après un penalty arraché en contre. « On a même eu des occasions de faire 2-0 », rappelait avec justesse Jean-Yves Mercenier au terme de la rencontre.