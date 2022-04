À la différence de la manche aller (76-73), les Boninnoises se sont imposées avec un écart conséquent sur leur adversaire.

" L’esprit d’équipe, affiché du début à la fin, a fait la différence , estime l’ailière de Boninne Chloé Broers. On a eu Ciney à l’usure et la décision s’est effectuée au début du dernier quart, où on a trouvé la cible. On voulait cette victoire, et on est allé la chercher. "

" Le manque de rotations et le manque d’envie nous ont porté préjudice. On a parfois subi l’agressivité et le rythme imposés par Boninne , juge la capitaine cinacienne, Fannie Vandesteene, qui a joué son dernier match à domicile avant de prendre sa retraite. Elle a d’ailleurs été remerciée par le club. C’était curieux comme moment car je ne me rends pas compte que la fin approche. "