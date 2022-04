Quatre joueurs écartés à Couvin!

Dans la foulée de la défaite dans la capitale, des décisions fortes ont été prises lors du retour à Mariembourg. " En accord avec les dirigeants, nous avons prié quatre joueurs de ne plus se présenter aux entraînements. Leur attitude est tout simplement honteuse .", insiste Gabor Bukran. Ces quatre joueurs, tous des cadres, sont: Brooklyn Dubois, Erdem Erdogan, Andry Hanicq et Valentin Lamort.

«Toujours dans leur lit»

C’est un Gabor Bukran furax qui détaille l’épisode du bus. " Nous avions rendez-vous à 11h45 pour le départ, j’aime bien arriver assez tôt au stade, pour prendre nos repères , explique le T1 couvinois. Et deux joueurs (Dubois et Erdogan) n’étaient pas à l’heure. Pire, quand on leur a sonné, ils étaient toujours dans leur lit. On a démarré avec 35 minutes de retard pour arriver à 13h40. C’est tout simplement honteux. Une fois que je les fais sortir du match, ils vont directement aux vestiaires pour prendre leur douche, ne pas s’excuser et ne pas rester pour le débriefing ." Sur l’attitude d’Hanicq et Lamort, il poursuit: " Lamort est joueur cadre juste de nom. Pour Hanicq, ce n’est pas un joueur cadre. Mais le fait de mal jouer, n’est pas un souci pour moi. C’est le comportement. Quand après 3 minutes de jeu, il y a une mauvaise passe et que Valentin lève les bras au ciel et soupire, ce n’est pas tout donner comme il l’avait promis dans la presse. "

En attendant, le maintien en D2 est plus que compromis, surtout que les Francs Borains ne sont pas encore sauvés et pourraient jouer les barrages. S’ils venaient à basculer en D2, cela signifierait quatre descendants vers la D3. Chaud bouillant, Gabor Bukran conclut: " Je n’ai rien contre les joueurs de Verlaine qui sont très combatifs, mais leur entraîneur, qui nous qualifiait de pire équipe de la série et qu’on ne battrait pas Durbuy, j’aimerai lui rendre la monnaie de sa pièce et qu’il soit battu contre Givry et se retrouve en D3. Sans vouloir manquer de respect à mes amis des Francs Borains ." La semaine s’annonce tendue chez les Fagnards.