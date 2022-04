Père et fils Mauléon sur le même terrain, le tout organisé par la cadette

Le « FCZat » pourra compter sur quelques joueurs de la première provinciale namuroise comme Jessim Tadjenant, Elliot Mauléon et Andy Devroye (Loyers) ou encore Victor Stock (Malonne). Deux personnalités bien connues des réseaux sociaux, Jimmy Labeeu (plus de 2 millions d’abonnés sur Youtube) et Simon Herck seront aussi de la partie. En face s’associeront quelques anciens grands noms de l’Union Royale Namur comme Michel Mauléon (21 ans à Namur, ex-coach du Condrusien notamment), Nadir Sbaa (Beerschot, Meux), Jean-François Beguin (futur coach de Loyers), David Lambrechts (père des frères Louis et Victor de Ciney) et Manu Kenmogne (Antwerp, Olympiakos, Fosses, Tamines).

Côté organisation, le tout se déroulera au Complexe Patrick Mauléon, avec l’aide de l’ES Jamboise. « On s’est associé au club et au président Bekim Senturk, qui nous a fourni le terrain, la nourriture et les boissons. En gros, ils s’occupent de l’aspect pratique et nous de ramener du monde, développe la co-organisatrice. Les préventes sont disponibles dans tous les Night & Day et sur Internet, la moitié ira au Télévie et le reste à l’ES Jamboise pour rembourser les fournitures. » Les 90 minutes d’amusement et de plaisir se dérouleront donc samedi à partir de 18h au profit de la lutte contre le cancer où toute personne voulant amener sa bonne humeur est la bienvenue. « Ce n’est que le début du Zat, l’objectif est de faire d’autres événements avec un message derrière et, à terme, d’ouvrir une ASBL avec un principe qu’on dévoilera plus tard », conclut Émilie, aussi présente dans le top 12 de Miss Belgique en 2016.