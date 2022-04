Ce parcours 2021/2022 a commencé sous les ordres du coach Yannick Demoitié. Mais après un bon mois de compétition, ce dernier a dû se retirer en raison de ses occupations professionnelles. L’appel a été lancé à Geoffrey Dieu, qui a pris ses fonctions à l’aube de la cinquième journée, avec un déplacement périlleux mais réussi à Éghezée.

Si l’ancien joueur du CEP Fleurus (26 saisons) n’en était pas à ses débuts dans le coaching, après avoir brillé en N2, N3 et R1 et dans les catégories jeunes (deux Coupes) au BC Waterloo, entraîner dans le Namurois était une première pour lui. " Je remercie le club de Mazy de m’avoir donné l’opportunité de coacher cette jeune équipe (21 ans de moyenne donc toujours en formation). Si cette équipe est championne, c’est le comité qui en a été le moteur. Ils ont pu placer les hommes où il le fallait. Je félicite le club pour cette saison réussie" .

Bilan presque parfait

Avec une seule défaite au compteur, comment juge-t-il le bilan de son équipe? " Ce n’est pas parfait car nous aurions pu et dû l’éviter éviter cette défaite. Mais elle nous a servis de leçon, répond le coach. La clé de la réussite? La rigueur, l’engouement, le travail à l’entraînement et l’humilité de respecter l’adversaire semaine après semaine. Les ingrédients parfaits pour performer. Je suis fier de mes joueurs et du staff" .

À vrai dire, Mazy/Spy est champion depuis vendredi dernier en raison de la défaite de Braibant à Rochefort. "Samedi matin, nous avons savouré ce titre, ajoute Geoffrey Dieu. Je ne voulais pas préparer la suite avant le sacre par respect pour mes joueurs. Nous allons préparer la future saison sereinement. Nous aurons clairement une ambition qui restera la même que cette saison, c’est-à-dire de gagner un maximum de matches. Le club et moi-même allons dans la même direction. Je n’ai pas attendu le titre pour reconduire la confiance émise par le club".