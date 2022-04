Maillen, invaincu et champion

La P3C de Maillen est en réalité l’ancienne équipe U21, ce qui implique une moyenne d’âges relativement basse, comparée aux autres équipes de la série. "Je pense que j’avais un bon groupe avec moi, une équipe qui a les capacités de jouer plus haut que la P3. Je suis réellement fier de mes joueurs et de leur magnifique saison. Il s’agit d’un groupe qui affiche une belle cohésion, du fait qu’ils aient le même âge. Attention que cela peut toutefois les tirer par moments vers le bas et qu’il va donc falloir prendre en maturité. En effet, il est parfois difficile de rester concentré lorsque l’on se fait sortir du match. Par ailleurs, ils peuvent douter de l’équipe lorsqu’il y a des moments plus compliqués. Malgré cela, les qualités sont bien présentes."