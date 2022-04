La quatrième provinciale namuroise connaît un deuxième champion. Et les équipes respectent scrupuleusement l’ordre des séries jusqu’à présent. Après Bois-de-Villers, sacré en P4A, c’est au tour de Jemeppe de coiffer les lauriers, en P4B. Les joueurs de Majid Sbaa – titulaire et buteur ce dimanche – réussissent en ce moment la saison parfaite, avec 19 victoires et 3 nuls, soit aucune défaite. Il restera un dernier match à négocier, à Spy B, pour tenter de finir invaincus en championnat…