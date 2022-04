Petit-Waret B 2 – Lustin B 5

Après un début de partie équilibré, Lustin B prend l’avance grâce à une rose d’Alluin. Le score ne bouge plus jusqu’au repos. En début de 2epériode, Marchal double la mise. À l’heure de jeu, Dethier relance les visités sur penalty. Dans la foulée, Marchal redonne l’avance aux siens. En fin de match, Pierre et Belot ajoutent deux goals à Lustin B.

Méan 1 – Faulx 3

Dès la 3e, Bruyeer convertit un penalty (0-1). À l’entame de la 2emi-temps, un autre penalty, converti par Wautie, permet aux visités de recoller.

Faulx n’abdique pas et pousse pour s’imposer, par Van Crombruggen et Linotte. Grâce à cette victoire, Faulx peut toujours prétendre au tour final.

Natoye 4 – Gesves B 1

Natoye débute la partie en force et, grâce à un doublé de Condé, vire en tête après vingt minutes de jeu. À la demi-heure, un penalty permet à E. Vestens de faire le break. Juste avant le repos, Mbulabo relance Gesves.

La seconde période est aussi en faveur des Natoyens. E. Vestens frappe de loin et trouve le piquet, Condé est à la bonne place et inscrit son troisième but de l’après-midi et son quarantième but de la saison pour sceller le score.

Andenne B 0 – Naninne B 4

Andenne s’aligne à dix car le club avait prévu deux joueurs U19 dans son effectif. Mais ces derniers n’appartenant pas au club, ils n’ont pu s’aligner. Avant le repos, Ngaga trouve la faille pour des Naninnois qui dominent les débats. En seconde période, les Namurois ajoutent trois autres roses des œuvres de Donneux, de Nganga et de Mas pour s’adjuger un succès logique.

Sclayn 5 – Schaltin B 0 (forfait)

En manque d’effectif, Schaltin B avait prévenu les Sclaynois dans la semaine qu’il ne pourrait pas faire le déplacement chez le tout récent champion.

Les Mauves seront toujours entraînés par Pascal Fermine la saison prochaine, un coach qui recherche encore quelques renforts (contact: 0496/02.73.26).