Douxfils et Doneux à Gembloux

«Je suis en contact avec deux jeunes centrales et deux ailières», précise la présidente Claudia Piccolo, qui coachera désormais la promotion dames. «Pour ce noyau, Anaëlle Dellis revient de St-Louis Waremme et on va affilier la jeune centrale ukrainienne de 13 ans amenée par Janina Fedotova. Des jeunes de la P1, qui descend, compléteront le noyau. Damien Bouvier sera T2 et scout pour la N2. Je cherche un nouveau coach pour la promotion messieurs.» M.B.