Chevetogne s’essouffle, Meux en profite

Le chrono n’atteint pas 10 minutes que les visités perdent déjà P. Minon, blessé sur la première action meutoise. Suspendu pour les 2 dernières journées, le T1 Godefroid ne peut qu’observer, hors de son banc, Derèse le remplacer. Dans son rectangle comme en dehors, Gabin Gauchet, 2e gardien, enchaîne une belle brochette de sorties aussi sûres qu’audacieuses pour sa 3e titularisation avec Chevetogne. De l’autre côté, Mailleux profite d’une mésentente entre Pignolet et Rouffignon pour pousser le cuir au fond (1-0). À peine le temps de remettre la balle en jeu et Bajraktari se retrouve étonnamment seul côté gauche. D’un angle impossible, il enroule superbement pour trouver la lucarne opposée (1-1). Avant le repos, De Bona, blessé, quitte à son tour la pelouse. À la reprise, Gauchet arrête un tir à bout portant de Cloots avant que Derèse puis Servais n’empêchent Meux d’obtenir de nouveaux face-à-face avec le keeper local. À un quart d’heure du terme, les équipes sont réduites à dix, suite aux rouges de Dumont et Cambier. À la 80e, Hanquet dévie la passe en retrait de Bajraktari sur son propre gardien, qui voit, impuissant, le ballon franchir sa ligne. Mérité pour Meux qui a fait preuve de plus d’envie, pas pour Gauchet, qui a réalisé une belle prestation. MLAV