L’affiche du week-end a vu Grand-Leez s’imposer méritoirement (0-3) à Saint-Germain, qui peine depuis quelques semaines. Heureusement pour lui, le tour final était acquis suite au gain de la deuxième tranche. "On a assuré notre participation au tour final, confie le mentor grand-leezien, Ludovic Charles. Ainsi, il n’y aura pas de pression lors de la dernière journée."

"Ce qui me désole le plus, c’est le comportement actuel de mes joueurs et cela, même si Grand-Leez nous a été supérieur" , regrette le coach éghezéen, Jean-Marc Noulard.