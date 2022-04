Éric Thirion: "Dommage"

Victoire pas si facile que ça pour Rochefort. Constat aussi posé par le plus Wanzois des Namurois. " Ce ne fut pas facile mais on fait ce qu’il fallait , disait le T2. Dommage que Dison gagne. On est sans doute passé à côté du titre mais il faudra se reconcentrer directement pour le tour final. Ce sera un combat jusqu’au bout et jusqu’au dernier match. On va souffrir, c’est clair… "