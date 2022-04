Cartes jaunes: Mouton, Dardenne, Longin, Gilissen, Cordioli.

Buts: Cordioli (0-1, 28e), Wauquaire (1-1, 50e; 2-1, 75e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrad, Longin, Wauquaire, Boigelot F. (84eMartin), Gilissen, Trigaux, Devigne, Grégoire (46eVan Bets), Boreux (72eGilles), Lefèvre.

BEAURAING: Delobbe, Ansiaux (24eWolf), De Becker, Dardenne, Cordioli (75eBarbier), Mandil (46eBlanco), Suray (80eMilling), Minet, Diskette, Mont, Mouton.

C’est une équipe de Grand-Leez conquérante qui monte sur son propre terrain en cette journée cruciale pour la course au tour final. Et c’est plutôt bien parti, tant elle met la pression sur des visiteurs inexistants pendant les dix premières minutes. Cependant, contre le cours du jeu, Cordioli augmente son capital but d’un point à la 20e. Les visités répètent alors les assauts vers le but adverse pour tenter de revenir dans la partie, jusqu’à obtenir un penalty qui sera capté par Delobbe, impérial tout au long de la partie.

De retour des vestiaires, les Grand-Leeziens montrent un tout autre visage, suite au discours musclé de Verkamer. Les tentatives de tirs se multiplient jusqu’à ce que Wauquaire, tel un renard des surfaces, plante un doublé en vingt minutes. Et ce ne sont pas les entrées de Barbier et de Milling qui changeront le cours du jeu. Mission accomplie pour les Verts et Noirs et suspense pour la dernière journée.