Une défaite honorable, Thiry de retour

Ils ne se faisaient guère d’espoirs mais malgré la défaite, les Belgradois ont livré une bonne prestation dimanche après-midi à Anvers. En déficit de taille, les Namurois parviennent à limiter les artilleurs locaux mais le rendement offensif n’est pas au rendez-vous et c’est avec huit points de retard que les visiteurs terminent le premier quart-temps : 16-8. Le second quart est à l’image du premier et malgré les efforts des Namurois, les leaders se donnent un peu plus d’oxygène : 37-21 au repos.