D’entrée, les Biwacks imposent leur jeu. C’est 0-1 par Blavier à la 4e. Flawinne ne lâche rien, ce qui permet à Bourguignon d’égaliser. Petit-Waret reprend sa domination, alors que, du côté visité, on ne partage pas toujours les décisions arbitrales. De la 12eà 23e, le marquoir monte à 1-4 via Doupagne, Blavier et Duchêne. Les visiteurs pouvaient ensuite gérer.

Rhisnes B 1 – Ohey 3

Le coach rhisnois, Gaël Masson, voulait jouer son rôle d’arbitre. C’était mal parti, car dès la 20e, Depas et Hejnal avaient secoué les filets (0-2). À la reprise, Rhisnes poussait pour revenir, mais c’est encore Ohey qui trouvait l’ouverture via Halin (0-3). À la 70, Ancion réduisait l’écart. Dans la foulée, son équipier Maleve manquait le 2-3.

Leuze 3 – Bossière B 0

Malgré sa défaite, Bossière ne sera pas relégué, Andoy ayant subi la loi d’Arquet. Au repos, c’était 1-0 via Nejjar. En seconde période, Leuze pouvait gérer et ne manquait pas l’occasion d’alourdir la marque par Lambermont et Nejjar.

Arquet B 4 – Andoy 1

"Un match compliqué, vu l’agressivité des visiteurs", regrette le coach vedrinois Grégory Lamy. Cela n’empêcha pas les Vedrinois de se montrer dangereux dès l’entame du match, avec des buts de Jassogne, Delforge et Van Lancker (3-0). Peu avant la pause, Andoy réduisait le score. Reste aux visités à bien gérer la seconde période, avec un dernier but inscrit par Flament.

St-Germain 0 – Gd-Leez 3

Vainqueur à l’aller (1-3), Saint-Germain n’a pas pu récidiver. Au repos, c’était déjà 0-2, suite à un doublé de Genard aux 20eet 38e. La physionomie ne changeait guère après la pause, ce qui permettait à Depiruex de fixer les chiffres. Ce succès permet aux Gembloutois de décrocher le tour final.

Fernelmont 0 – Loyers 10

Comme on pouvait s’y attendre, les Namurois ont largement pris la mesure de Fernelmontois apparemment démotivés. Au repos, c’était déjà 0-6. Les buteurs loyersois ont été Bassani, Bodart, Longin, Lallemend (2), Decouturier, Flamand, Samin et Mercier.

Boninne 1 – Emines 3

La cause était quasiment entendue au repos, avec les buts de Hanon et Vankoekelberg. En seconde période, Boninne montrait un meilleur visage, mais devait attendre la 80epour réduire la marque par Hachez. À la 88e, la messe était dite avec le but de Scaillet.

Taviers 15 – Namèche 0

Taviers n’a pas dû forcer son talent pour s’imposer. Les buts sont venus de Seny (5), Henrottin (3), Delbrouck 3), Fl. et Q. Malotaux, Janssens et Hairion, qui évoluera à Saint-Germain.