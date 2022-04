Rossini buteur pour ses adieux

La réception de Tournai marquait la fin de saison pour les Taminois. Elle était également synonyme de dernière rencontre pour Rossini, François et Salles. Précédé par une haie d’honneur en faveur de Micalizzi, fidèle formateur du club, le match débute par une domination des visités. Celle-ci se traduit par deux belles occasions. Bojovic sert parfaitement Rossini dans le dos de la défense mais l’ex-joueur de Charleroi trouve le montant. Puis une belle phase de jeu sur le côté gauche amène un centre en retrait pour François, qui touche à nouveau le poteau. Aromatorio s’interpose ensuite sur une frappe. La seconde période repart sur les mêmes bases. Après avoir touché la barre transversale, Tournai obtient un corner. Sur le contre, Salles réalise un festival côté droit en éliminant ses opposants avant d’adresser un sublime ballon sur la tête de Rossini. Ce dernier ne se fait pas prier et ouvre le score. Quelle manière pour ces deux joueurs de faire leurs adieux ! Cinq minutes plus tard, Duchesne provoque un penalty. C’est au tour de François de se montrer décisif pour ses dernières minutes en noir et blanc. Mais Gianquinto l’en empêche. Malgré cela, la courte victoire des Taminois leur permet de clôturer positivement cette saison. L.S