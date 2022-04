Profondeville chute défensivement

PROFONDEVILLE : Degey 8, Delvaux 17 (3x3), Mouchart 4, Garot 17, Sprimont 6, Deltombe 14 (4x3), Gruslin 8, Guns 8 (1x3).

Les Mosans devaient confirmer leur deuxième place en s’imposant à Nivelles. Ils doivent désormais remporter leur dernier match de la phase classique ce mercredi contre Jupille. "C’était un off-day en défense, confie Thomas Dustin. On a mis Nivelles en confiance, que ce soit dans l’un contre un ou aux shoots extérieurs. Même le changement de défense ne les a pas ennuyés. Je suis déçu de la manière mais je préfère que cela arrive maintenant, plutôt que dans deux semaines en play-off."

D’entrée de jeu, les Mosans éprouvent des difficultés à cadenasser leurs adversaires. Heureusement, Delvaux est également en réussite: 24-23 à la 10e. Si les deux équipes sont encore au coude à coude à quelques minutes du terme de la première mi-temps, les Nivellois inscrivent un 8-0 en 40 secondes: 53-42 à la pause. Un coup dur que les Mosans ont du mal à s’en remettre. Même en changeant de défense, ils ne parviennent plus à limiter Nivelles, qui prend le large.

Beez 68 – Belleflamme 67 A.P.

17-17, 14-18, 22-13, 10-15, 5-4

BEEZ : Mullenders 14, G.Geubel 4, Trausch 4, F. Geubel 3, Borlon 10, Van Hamme 6, Naveau 23 (1x3), Géradon 4 (1x3).

Pour leur avant-dernière sortie de la saison, les Beezois accueillaient Belleflamme dans leurs installations, devant un public venu en masse pour le souper du club. Et une chose est sûre: les supporters ont été tenus en haleine, avec une victoire beezoise d’un petit point…après prolongation. "Le match s’est tenu du début jusqu’à la fin, précise Didier Prinsen. On a fait une grosse prestation défensive, mais on a été maladroits devant, ce qui remettait Belleflamme sur les rails. Une victoire qui confirme notre sixième place, une belle position au classement, vu notre saison."

Les Beezois cadenassent bien leurs adversaires derrière mais manquent de réussite devant, même aux lancers. Seul Naveau sort son épingle du jeu, en scorant 17 points dans le premier quart: 17-17 puis 31-35 à la pause.

Malgré une bonne reprise des visités, les Liégeois parviennent à recoller au score et arracher la prolongation (63-63). Dans le money time, les Beezois ne tremblent pas et s’imposent de justesse.