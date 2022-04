Avec cette victoire, impossible pour Thy-le-Château (bye ce week-end) de revenir sur les Lustinois en haut du classement de P3B. Le président Vincent Grégoire savourait le succès de ses protégés qui retrouveront la P2 la saison prochaine. " On est descendu au terme de la saison 2018-2019 après avoir dû batailler sans attaquant. Avec l’arrivée de José Toyos, on se donnait deux ans pour reprendre l’ascenseur vers le haut. Mais le Covid est venu perturber nos projets. En 2019-2020, alors que nous étions proches du tour final, le championnat s’est interrompu à sept journées de la fin. Et l’année suivante, rebelote alors qu’on avait signé un 12 sur 12… "

Les autres résultats du week-end en P3B:

Gimnée-Mazée 0 – Somzée 8

Denée 2 – Ligny B 2

Frontières 0 – Moustier 4

Couvin-Mariembourg B 5 – Falisolle-Aisemont 1

Biesme B 9 – Walcourt 3

Bioul B 1 – Pesche B 5