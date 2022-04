P2B: Haversin écarte Gedinne de la course au titre, qui se jouera avec Petigny et Évelette

Le leader Haversin a parfaitement négocié la première des deux "finales" qui le séparent du titre en P2B. Ce dimanche après-midi, les joueurs de Damien Trimboli sont allés s’imposer en patrons sur la pelouse de Gedinne (1-2). Avec ce revers, les Mauves peuvent dire adieu au titre. Il n’y a donc plus, mathématiquement, que trois prétendants au sacre dans cette série. Avec un avantage pour les Haversinois qui, du haut de leurs 58 points, disposent de deux longueurs d’avance sur Petigny-Frasnes et trois sur Évelette-Jallet, mais également d’une victoire de plus que leurs deux poursuivants. Petigny s’est lui imposé 0-2 à Havelange alors qu’ Évelette a partagé contre Pondrôme (3-3). La semaine prochaine, Haversin recevra Havelange pendant que Petigny accueillera Schaltin et qu’Évelette se déplacera à Surice. Une victoire cinacienne réglerait le championnat et offrirait aux protégés de Frédéric Quinet leur première accession à l’élite provinciale.