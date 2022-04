Nismes renoue avec la victoire

Lors de cette rencontre de fin de saison sans enjeu, les deux équipes se créent des petites occasions de part et d’autre, sans grand danger pour les deux gardiens. Après vingt minutes de jeu, Barzin, lancé en profondeur à travers la défense nismoise, lobe Rousseau et ouvre le score pour les visiteurs. Cinq minutes plus tard, esseulé au point de penalty, Turhan gâche l’occasion de faire le break. Cela a le don de réveiller les Nismois, qui réagissent et égalisent après la demi-heure. Latifi élimine son vis-à-vis sur le côté gauche et dépose un centre pour Boudin, qui conclut l’action.