Les Nismois commencent bien la rencontre et mènent 0-1 après deux minutes via Piret. Crusnaire, auteur d’une frappe magistrale dans la lucarne adverse, égalise pour Surice. Lambert puis Wallon sur penalty permettent à Nismes de rejoindre les vestiaires sur le score de 1-3. En seconde période, Vanderest, Pierre et Aubertin fixent les chiffres à 1-6.

Philippeville B 0 – Tarcienne B 3

Après 30 secondes de jeu, les visiteurs mènent au score grâce à un coup franc de Di Padova, déposé sur la tête de Chapelle. Goffaux et Diez plantent une rose chacun pour offrir une victoire sans trop de problèmes aux Tarciennois, qui ont retrouvé leur football après deux sorties difficiles.

Profondeville B 2 – Hastière 6

Lovigny, dès la 7e minute, permet à Hastière de mener 0-1. À la demi-heure, M. Rullaert fera le break, avant qu’Humblet ne relance le suspense juste avant la pause. Rullaert, juste après le repos, redonne deux buts d’avance à ses couleurs mais Pirot, dans la foulée, permet à Profondeville de revenir dans le match. Un triplé de Minuz scelle définitivement la victoire des Hastiérois.

Somzée B 2 – Feschaux 0

Les locaux, auteurs d’une belle prestation face à Tarcienne le week-end dernier, confirment leur belle dynamique en s’imposant à domicile face à Feschaux. Colinveaux et Bourguignon permettent à Somzée de mener 2-0 à la demi-heure, ce qui sera également le score final.

Florennes 2 – Thy-Le-Château B 0

C’est Florennes qui va tirer son épingle du jeu dans le match au sommet de cette journée. Ouvrant le score après deux minutes, Proesman lance parfaitement les siens dans cette rencontre. Peu avant la pause, Janssens fait le break et fixe les chiffres à 2-0, l'exclusion de Raskin à l’heure de jeu pour Florennes ne change pas la donne.

Olloy 0 – St-Gérard 8

St-Gérard, largement favori pour ce match, ouvre le score dès la 8e minute par Depree. Ce même Depree permet aux visiteurs de rejoindre les vestiaires sur le score de 0-2. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir St-Gérard appuyer sur le champignon et planter 6 buts via F. Defoy, et N. Marquet et quatre pour le jeune Addisu Marquet.

Clermont 1 – Treignes 6

Pourtant menés à la pause après un but de Grandelet, les Trignolles vont réagir en seconde période pour s’imposer logiquement 1-6. Schmetz (x2), Morel, Desorbay, Boiziot et Dahmouni, sont les buteurs visiteurs.