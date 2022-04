Namur termine en beauté

Namur a bouclé son parcours en N1 sur une bonne note, en grappillant un point contre Roulers (2-3). « On avait échangé nos postes, Jacky et moi, confie Dominique Colin. Je me suis donc plus concentré sur les stats et une de leurs joueuses a empilé les points, sur les 21 balles qu’elle a eu à exploiter. C’est une belle équipe, avec plus de taille. Mais voir tout le monde continuer de jouer à fond et avec une motivation certaine, après un championnat ayant donné aussi peu de plaisir, c’est positif. D’autant que, sur le six de base, quatre filles restent avec nous. Si on excepte la blessure de Zoé Renardy au tie-break, c’est une belle fin de championnat. » On notera que, contre toute attente, c’est Kalmthout qui a soufflé la couronne à Louvain. « Mais Valérie El Houssine m’a confirmé qu’elle viendrait bien chez nous », (se) rassure le coach namurois.