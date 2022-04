Profondeville clôture son championnat avec une victoire. « Les filles font un super boulot. On gagne tous les quart-temps sauf le dernier. Je pense qu’on avait à cœur de ne pas assurer notre maintien via les défaites des autres. On voulait se sauver par nous-mêmes et c’est maintenant chose faite », commente le coach, Dany Waeyaert.