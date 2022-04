Meux assuré de finir 2e

Carte jaune: Gungor.

Carte rouge: Kaba (22e)

Buts: Smal (0-1, 10e), Sleeuwaert (0-2, 14e), Kinif (0-3 pen., 23e; 0-4, 52e), Paquet (0-5, 62e; 0-6, 72e).

DURBUY: Güler, Kaba, Ehawa Nganda, Amury Saleh, Keita, Dardiki, El Ghraichi, Tri, Tiene, Gungor, Bahati Masanka.

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert (60eMazy), Palate, Coquelle (70eJaspard), Smal (60eDé. Bajraktari), Mathieu, Paquet, Kinif (60eMarion).

Laurent Gomez craignait un match piège chez la lanterne rouge, si son équipe l’abordait sans conviction. " Et tout était réuni pour que ce soit le cas , s’étonnait le coach meutois. Je n’ai jamais vécu un match dans un contexte aussi étrange. Le terrain ressemblait à un champ de fleurs, la feuille de match n’est jamais arrivée et on nous a envoyé nous échauffer sur le terrain B, sans raison. Durbuy a aussi commencé la rencontre à dix! "

Mais son équipe a réussi à se concentrer uniquement sur le jeu malgré un penalty manqué par Gilles Kinif en début de rencontre. Gauthier Smal donnait rapidement l’avance aux Verts, avant que Bryan Sleeuwaert ne double la mise. " Le plus dur était fait ", ajoutait le T1. L’exclusion de Kaba, pour un mauvais réflexe de la main sur sa ligne de but, précipitait la déroute locale, surtout que Gilles Kinif ne manquait cette fois pas son penalty: 0-3.

Si Meux s’endormait un peu, le coach profitait de la pause pour remobiliser ses troupes. Message reçu cinq sur cinq par les Verts, qui marquaient trois nouveaux buts par Kinif et Paquet. L’addition aurait même pu être plus lourde (latte, but annulé et quelques beaux arrêts du gardien). Mais pas de quoi gâcher l’après-midi des Meutois, assurés de terminer à la deuxième place du classement. " J’ai aussi pu donner du temps de jeu à tout le monde , ajoutait Laurent, sans nouvelle du Couvinois Alessandro Guerri. Il devait me donner sa réponse samedi. Je n’ai pas eu de nouvelle, pour moi, c’est qu’il ne viendra pas ".