Malgré la défaite, les Cinaciennes sont sauvées

Les Cinaciennes sont encore une fois battues face à Pepinster. « Après un bon premier quart, on parvient à prendre les commandes 24-32. Dans les dernières minutes du second quart, on déjoue et on se prend un 11-0 dans les dents. À la reprise, la fatigue s’installe, les shoots ne rentrent plus, contrairement à nos adversaires, qui prennent un peu d’avance. On court après le score sans parvenir à combler le retard », commente Jean-Christophe Beguin, qui souligne les qualités adverses de Pepisnter.