Lustin s’était donné deux ans pour remonter en P2

" On était descendus au terme de la saison 2018-2019, après avoir dû batailler sans attaquants. Avec l’arrivée de José Toyos, on s’était donnés deux ans pour reprendre l’ascenseur. Mais le Covid est venu perturber nos projets. En 2019-2020, alors que nous étions proches du tour final, le championnat s’est interrompu, à sept journées de la fin. Et l’année suivante, rebelote, alors qu’on avait signé un 12 sur 12."