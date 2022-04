Les Lustinois abordent ce duel avec un peu de stress et se heurtent à une équipe de Philippeville bien organisée, avec des jeunes qui vont au duel. Il faut ainsi attendre la 30epour voir les "Verts" ouvrir le score. Un coup franc de Notte est repoussé par le gardien visiteur et Detilleux, à l’affût, propulse le cuir dans la cage. Le grand Amaury signe un doublé avant le repos. À la reprise, Dumont sauve l’honneur des "Étoilés". Lustin s’installe dans le camp philippevillain et galvaude les occasions. À la 75e, Marchal corse l’addition et Notte fixe les chiffres trois minutes plus tard. Assurés du titre, les Mosans peuvent faire la fête et sabrer le champagne.

Bioul B 1 – Pesche B 5

Les Bioulois ont laissé échapper la qualification pour le tour final. Cuvellier met les "Verts" sur orbite avant le repos. Après la pause, Pesche assomme les visités, avec des réalisations de Génicot et Magniez (2). Le jeune Lorent sauve l’honneur des Sang et Or, avant que Germain ne fixe les chiffres.

Couvin B 5 – Falisolle 1

Avec ce succès et profitant du faux pas de Bioul, les Couvinois sont assurés de disputer le tour final.

Y.Goosens déflora le score à la 30e. À la 47e, Burton remettait les pendules à l’heure. Les Couvinois haussaient le ton et empilaient les buts via Lecoyer, Y. Goossens, J.Goossens et Brassseur.

Frontières 0 – Moustier 4

Dès la 8e, Faye place les Zèbres sur orbite et, à la demi-heure, Chemlal double les chiffres. Peu après, les Frontaliers se retrouvent à dix suite à l’exclusion du gardien. Au second acte, Sorce et Bouquiaux corsent l’addition.

Denée 2 – Ligny B 2

Les visités débutent en force avec un but de Cuypers à la 6e. Russo rétablit la parité à la 30e, mais avant le repos, Cuypers rend l’avance aux "Verts". Au second acte, Ligny arrache le partage sur un penalty converti par Russo.

Gimnée 0 – Somzée 8

Somzée s’est premoné chez la lanterne rouge et, au repos, la messe était déjà dite.

Dambroise, Janssens, Bordenga, Massart (2), Boreux (2) et Demaeteau se sont partagé les buts.

Biesme 9 – Walcourt 3

Face à une équipe de Walcourt démobilisée, Biesme, renforcé par plusieurs joueurs de P1, ont renoué avec la victoire et fait un pas vers le maintien. Biesme s’envolait à 4-0 via Lambot, Wauthy, Lamsaïah, Chamkha. Masure résuisait l’écart, mais Lambert rétablissait les distances avant le repos. Dès la reprise, Lambert signait un doublé, avant que Masure ne l’imite pour faire 7-3. En fin de rencontre, Chamkaïa et Delforge corsaient l’addition.