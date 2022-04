Au terme d’un match on ne peut mieux emballé, les Rochefortois l’ont largement emporté après avoir mis les nerfs des supporters à rude épreuve. En effet, après une bonne vingtaine de minutes, l’ES Ardennaise menait au marquoir (0-1). Avant que les gars de la Lhomme ne déroulent… jusqu’à 8-2. C’était largement assez pour ouvrir les bouteilles de champagne et faire la fête avec les supporters venus en bord de terrain à Éprave: plus personne ne pourra rattraper les Rochefortois!

Les autres résultats du week-end en P3C:

Miécret 3 – Union Dinantaise B 1

Houyet 5 – Dion 0

Bièvre 2 – Assesse 3

Condrusien B 5 – Dinant 0

Achêne 3 – Sorée 0

Haversin B 1 – Onhaye B 1

Vencimont 5 – Mesnil 0