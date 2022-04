Après avoir ouvert la marque (0-1, 2e), Soussou Jamart servait Gilson au terme d’un effort individuel (0-2). Chamal revenu à 1-2, Hanneuse rendait deux buts d’avance aux siens (1-3 au repos). Dès la reprise, l’Inter passait la deuxième. Auteur d’un festival, Gilson donnait au score des allures de bicyclette tennistique (1-6). Le second but local était anecdotique (2-6). Jaloux de son coéquipier, Soussou Jamart était lui aussi auteur d’un hat-trick (2-9). "Un match sérieux de mes joueurs, qui veulent terminer la semaine prochaine chez nous par une victoire et ainsi rester dans le top 5" , précisait le T1 andennais David Lombet. Les joueurs et le staff présentent leurs sincères condoléances au président Jean Vanuytrecht et à sa famille pour la perte de leur grand-mère.

N3B: Bruxelles 23 – Clermont 7

"Nous nous sommes déplacés à cinq. Comme nous étions déjà à deux forfaits, nous n’avions pas le choix" , rappelle le coach et double buteur clermontois Didier Scharlaken. Les autres buteurs namurois sont Ledrich (2), Da. Scharlaken 2 et le gardien Quertinmont.

Buisseret, M. Pétrisot, Da. Scharlaken et Di. Scharlaken pourraient ne pas poursuivre en N3 la saison prochaine. Le futur du club à l’échelon national pourrait passer par Doyen et Jounniaux.

N3B: Loyers 4 – MS Jemeppe 9

"Le match fut serré durant une bonne partie de la rencontre , précise le coach loyersois Nicolas Nellis. A six, nous avons craqué physiquement en fin de partie." Le repos était atteint sur le score de 2-3. Salihu (2), Flamant et Martin se sont partagé les buts locaux, Moretti (4), Mouthuy (2), Brouir et Delcommène, les buts jemeppois. Le dernier but jemeppois est un autogoal. A Jemeppe, Chennou et Moretti sont sur le départ. Delcommène, Mouthuy et R. Napoleone défendront les couleurs de Jemeppe United (P3) la saison prochaine.

Le Borussia et le MS se retrouveront ce mercredi 27 avril (22h00) à Jemeppe dans le cadre de la demi-finale de coupe provinciale pour les équipes de l’échelon national. Dans l’autre demi-finale, les "Aviateurs" de Florennes United ont dominé (11-6) les Mosans du BV Mont. La finale est programmée le samedi 14 mai à 19h30 au centre sportif de Bouge. Elle sera précédée de la finale de la Coupe des équipes vétérans (18h00) et suivie de la finale de la Coupe des équipes seniors (20h30).

Deux nouvelles arrivées à Gedinne United

Après Jonathan Fondaire (Boca Juniors Libramont, N2B) et Kévin Fondaire (Spartak Vonêche, P2), Patrick Collin (Boca Juniors Libramont, N2B) et Dylan Joosens (Bièvre, P3C football) défendront eux aussi les couleurs de Gedinne United la saison prochaine.