Les Walhérois ont pourtant bien répondu

Cartes jaunes: Teruel, Fastrez, Lizen, Guiot.

But: Demarteau (0-1, 82e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Lizen (88eDavrichov), Gall, Lambert, Fastrez (84eGuiot), Delplank, Gilain, Lorenzon.

DISON: Rico-Garcia, Courail, Dessaucy, Winandts, Clerbois, Teruel, Vandebon (75eLeers), Demarteau (90eManchigov), Reuter (63eMerola), Said (84eLa Delfa), Legros.

"La D2, nous voilà" , exultaient, de retour dans leur vestiaire, des Liégeois bien conscients d’avoir franchi le dernier gros obstacle sur la route du titre. Car, avec le retour de Lambert dans l’entrejeu et le duo Delplank-Gilain excentré sur les côtés, les Onhaytois ont parfaitement répondu au défi proposé par un adversaire bardé de métier et de qualité. "On a fait le match qu’on devait, en ne leur donnant pas l’espace qu’ils voulaient. Ils se sont d’ailleurs surtout créé des occasions sur des erreurs défensives de notre part, pas sur des attaques placées" , signalait Lionel Brouwaeys. Sur la première, l’essai de Legros était écarté par un défenseur. Alors que "Lambi" avait tenté une belle reprise de volée, De Vriendt sortait un réflexe salvateur sur une tête à bout portant, avant que Legros ne dévie à côté un centre du remuant Said. Onhaye se forgeait sa plus belle opportunité du premier acte sur un heading de Lorenzon frappant la latte, alors que Granville réparait une erreur d’un partenaire défensif en contrant Demarteau. Si Dison criait au but peu après la reprise, sur un ballon renvoyé sur la ligne, les visités prenaient de plus en plus d’initiatives et, sur l’une d’elles, amorcée par Delplank, l’envoi de Lorenzon filait au-dessus de la cible. C’est finalement le leader qui trouvait la faille, quand Said repiquait dans l’axe pour glisser le cuir à Demarteau, qui plaçait calmement. Les Walhérois n’abdiquaient pas, mais à l’image de leur fin de saison "pourrie", l’ultime tentative, signée Guiot, s’écrasait sur le montant. "On n’a pas à rougir de notre prestation, confirmait Anthony Lorenzon. On était bien organisés et, au vu des occasions, cela aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. On sentait que Dison voulait aller au bout. Pour moi, c’est la plus belle équipe de la série. De notre côté, ce n’est pas ce week-end que notre participation au tour final s’est décidée." Ce sera dimanche prochain, à Rochefort. Et, vu le nul de Herstal à Aywaille, il faudra l’emporter, et espérer un faux pas des "Armuriers" face à Jodoigne.