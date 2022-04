Carte jaune: Kaminiaris.

Buts: Lwangi (0-1, 6e), Ait Oudhia (1-1, 15e), Olojede (1-2, 25e), Dheur (1-3, 80e), El Araichi (2-3, 86e).

MONS: Decooman, Verstraeten (64eDrouven), Kaminiaris, Dupire (73e Traore), Milokwa (80eDubois), Lépicier, Bachy, Loemba, Lefranc, Ait Oudhia (68eFosso), El Araichi.

NAMUR: Tonnet, Valcke, Vander Cammen, Dheur, Baudot, Detienne (84eZaatout), Eloy, Ghaddari, Rosmolen (73eSamouti), Lwangi, Olojede (73ePajaziti).

Le président Bernard Annet n’a pas boudé son plaisir dans la Cité du Doudou, nous dévoilant au passage les grandes lignes d’un futur déjà tout proche: " Nous aborderons la prochaine saison avec la grande majorité du noyau à laquelle nous incorporerons trois voire quatre renforts authentiques ."

Le T1, Olivier Defresne, sera bien entendu à la barre, lui qui a également apprécié son dimanche au pied du Beffroi: " Afficher de la motivation alors qu’il n’y a plus rien à prouver, j’ai aimé ce sérieux à la tâche. Le seul bémol, ces deux buts encaissés alors que nous possédons la meilleure défense de la série. Mettons cela sur le compte d’un relâchement compréhensible quelque part. On fera en sorte de terminer en beauté face au CS Brainois ." Buteur et donneur d’assist, Dieudonné Lwangi a aussi loupé un penalty: " J’ai été pris à mon propre jeu mais cela n’a pas prêté à conséquence. Revenir au Tondreau avait une saveur particulière. C’est Laurent Demol, alors coach des Espoirs, qui m’avait donné le brassard et lancé quelque part ma carrière ."