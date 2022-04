Arquet a besoin d’un point pour coiffer les lauriers. Cette fois, la mission est remplie pour les Vedrinois grâce, entre autres, à Vanderreycken et à Fischer. C’était un but de plus que les Floreffois qu’ils accueillaient (Roldan, 1-1). Les joueurs de Denis Sulejman peuvent enfin faire la fête dans la cuvette de Vedrin. En attendant d’y revenir dans nos prochaines éditions, voici les images du titre.

Samedi, Sauvenière et Aische B ont partagé l’enjeu (2-2), tout comme Tamines B et Jambes ce dimanche (4-4). Déjà relegué à l’instar des Floreffois, Auvelais s’est incliné à Gesves (2-0). Ligny s’est lui imposé 4-0 face au FCO Namur . Les autres victoires du jour sont signées Naninne (3-2 contre Sart-Bernard ), Rhisnes (1-3 à Éghezée ) et de Bossière-Gembloux (2-1 contre Wépion ).