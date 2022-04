Le marathon et semi-marathon de Namur en photos et vidéo

Changement de décor pour cette quatrième édition du marathon de Namur. Les coureurs ont exploré les berges de la Meuse en amont de la capitale wallonne, de Profondeville, à La Plante. Maël Gentgen a terminé premier du marathon après une course seul en tête. Le Gaumais a bouclé les42 kilomètres en 2h et 32 minutes, soit deux minutes de mieux que son plus proche concurrent, Dylan Dame. Le Namurois Sébastien Mahia complète le podium.