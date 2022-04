Très nerveux, les Chimistes ne parvenaient pas à développer leur football. Le tir de Frère était pourtant arrêté en deux temps par le gardien malonnois Mathias qui, blessé sur la phase, était remplacé par Sambon, un joueur de champ. La délivrance sambrienne tombait aux alentours de l’heure de jeu. Güzel (1-0, 58e) et Sbaa (2-0, 61e) offraient le titre aux Jemeppois. La fête pouvait commencer.

Ham B 0 – Spy B 7

Pierard (0-1, 14e), Ficheroulle (0-2, 20e) et Rodrigues (0-3, 31e) trouvaient la faille avant le repos. Mignon (0-4, 57e), Rodrigues (0-5, 81e; 0-6, 89e) et Lassoie (0-7, 92e) corsaient une addition, qui aurait pu être plus lourde si le cadre n’avait pas repoussé trois essais visiteurs.

Lesve-Arbre 3 – Auvelais B 2

Delcourt (1-0, 19e) et Delguste (2-0, 34e) convertissaient au marquoir la domination locale. Peu avant le repos, Fournier relançait le suspense sur penalty (2-1, 43e). En seconde période, Delcourt creusait un écart (3-1, 68e) atténué par Fournier (3-2, 72e). "Très déforcés, nous n’avons pas très bien joué" , analysait le coach sambrien Jérémy Jacques qui, en l’absence d’arbitre officiel, a dirigé une rencontre marquée par des échauffourées déclenchées à quelques minutes du terme. Au terme desdites échauffourées, le Lesvois Dubasin et le Sambrien Yilmaz se voyaient brandir la carte rouge.

Temploux 4 – Sauvenière B 3

Les Aviateurs prenaient leur envol grâce à Février (1-0, 10e) et à Ancion (2-0, 18e). Broers les ramenait sur terre dans la foulée (2-1, 21e). Verstrynge creusait l’écart à l’approche du repos (3-1, 35e). À l’heure de jeu, Rase pensait tuer tout suspense (4-1). Benadada (4-2, 67e) et Broers (4-3, 72e) ne l’entendaient pas de cette oreille.

Moustier B 1 – Mazy 4

Les Zèbres étaient privés de leur entraîneur Benjamin Delforge. Nantel déflorait la marque (1-0, 16e) après le traditionnel round d’observation. Ndiaye (1-1, 23e) et Van Tielen (1-2, 25e; 1-3, 44e) inversaient la tendance avant le repos. Ndiaye fixait les chiffres dans les dernières minutes d’une seconde période insipide (1-4, 85e).

Floreffe B 0 – Et. Tamines 5 forfait

Privés de très nombreux éléments, les Floreffois ont déclaré forfait dimanche matin.