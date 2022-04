Les Mosans rentrent un peu mieux dans la partie, en développant un jeu plus construit et en s’imposant dans les duels. Ils vont louper leur première vraie occasion à la 29e, quand le ballon de Segat est repoussé sur la ligne dans les pieds de Jacques, qui loupe le but vide. À la 43e, Herion est plus adroit pour mettre les Sang et Marine aux commandes. Après un dangereux coup franc d’Evrard, les visiteurs obtiennent un penalty. Thibaut Demaerschalk n’en a cure et double la mise à la 45e.

Les "Bleus" reviennent sur le terrain le couteau entre les dents et obtiennent aussi un coup de réparation. Evrard le botte sur le poteau à la 60e. Guillaume, à mi-distance, rend enfin l’espoir aux visités à la 63e. Ces derniers mettent tout devant. Après un tir de Roos sauvé sur la ligne à la 65e, Thone suit bien une offensive de Jacques pour égaliser. Les deux formations veulent l’emporter, mais le marquoir ne change plus.

Wépion B 17 - Flawinne B 1

Les "Fraisiers" n’ont eu aucune pitié pour leur adversaire, en vue de valider leur ticket pour le tour final. Le marquoir indiquait un sévère 8-0 à la mi-temps. Les visités n’allaient pas baisser de rythme. À la 67e, Ceccaci sauvait l’honneur des "Gozettis". Les buteurs wépionnais ont été Adelbrecht (8), Dohy (2), Janssen (2), Legrain (2) Dorval (2) et Rosière.

Namur B 7 - Ham 1

Les "Merles" ont validé avec brio leur ticket pour le tour final en s’imposant nettement face à des "Hannetons" démobilisés. Dès la 5e, Jacobs entamait son hat-trick parfait. Tshipamba y ajoutait sa petite touche, avant que Van Bellinghen n’inscrive le plus beau but du match: un envoi de 40 mètres dans la lucarne. Les hommes de Maxim Ostrega géraient bien leur avance et ajoutaient trois roses via Libert, Bankwe et Noudanou.

Bois-de-Villers 3 - Boninne B 1

Le champion sortant a stoppé l’élan des Boninnois en s’imposant à domicile. "Nous voulons terminer le championnat le mieux possible" , affirme Grégory Vanderstappen, le T.2 villersois.

Une déviation de M. Vanderstappen isolait Lemoine, qui ouvrait le score dès la 13e (1-0). Les Profondevillois obtenaient un penalty à l’heure de jeu. Legrand le convertissait sans broncher. Le but de Dorval rendait espoir aux Namurois à la 74e. L’envoi de J-B. Honnay assurait un nouveau succès au lauréat du championnat.

Onoz 5 - Leuze B 0 fft

Les gars des "Keutures" avaient signalé leur défection dès samedi midi à leur adversaire et au CP.