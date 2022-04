Le duel au sommet n’a pas vraiment tenu ses promesses. Il fallut attendre la 20epour voir Michel, sur corner, tromper Mathieu. Dans la foulée, Catoul égalisa avec la complicité de Mohimont.

Les Gedinnois mettaient la pression à la reprise, mais sans inquiéter le gardien visiteur. À la 60, Pellegrino offrait les trois points aux Haversinois, qui conservent la première place avant de recevoir Havelange.

Evelette 3 – Pondrôme 3

Fadeux place les "Verts" au commandement, sur un assist de Magis. Les Coalisés haussent le ton à la reprise et Gilsoul rétablit la parité. Bauduin, sur penalty, replace les Beaurinois au commandement, mais dans la foulée, Evelette hérité aussi d’un coup de réparation, pour égaliser via Bauduin. Montéleone renverse la vapeur, mais à la 88e, Magis arrache le partage.

Tarcienne 2-Profondeville 4

À la 10e, Dehorain, sur penalty, ouvre le score. Les Mosans répliquent via un doublé de Coucke. À la 35e, Oubella remet les pendules à l’heure, mais à deux minutes du repos, F. Demeuse rend l’avance aux Profondevillois. Au second acte, Ukwishaka consolide le succès mosan.

Pesche 2 – Bioul 2

Pesche met le nez à la fenêtre et déflore la marque via Génicot. Juste avant le repos, Bioul égalise sur un penalty converti par Helson. À la 70e, Decarpentries renverse la vapeur, mais dix minutes plus tard, Baudaux dévie une frappe de Génicot.

Christopher Saucez, l’actuel gardien de Flavion, évoluera à Bioul la saison prochaine. Le défenseur de Biesme Jonas Dunesme rejoint aussi les Sang et Or qui accueillent Kévin Boon, comme entraîneur des gardiens.

Havelange 0 – Petigny 2

Il faut attendre la 35epour voir Helénus tromper le gardien visité. Petigny consolide son succès à la 75e, via Maistriaux. Havelange a recruté Antoine Sadzot, un défenseur de Faulx, et Olivier Damoiseau, un milieu de Sorée.

Schaltin 3 – Flavion B 2

Rézette trouve la faille à la 20e. Les coalisés répliquent et à la 40e, Hardy rétablit la parité. Juste avant le repos, Berny rend l’avance aux "Mauves". Flavion met la pression à la reprise et Lenoir égalise. On s’achemine vers un partage quand Bridoux offre les trois points aux Schaltinois.

Anhée 3 – Surice 1

Après un début équilibré, Dubois place les Mosans sur orbite, à la 30e. Surice réplique et Collinet égalise à l’heure. Anhée met toutes voiles dehors et Dubois rend l’avance aux "Oranges", avant que Simon ne fixe les chiffres à la 85e.