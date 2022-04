Entrée réussie pour Loyers, Ciney en outsider

LOYERS: Heraly, Demars 2, Pirlot 9 (1x3), Bierman 14 (2x3), Guillaume 25 (3x3), Di Francesco 5, Bastin 5, Kiraranganya 11 (1x3), Waterval 8 (1x3), Marnegrave 7

Après une entame de match un peu brouillonne de part et d’autre (2-4 à la 2e), ce sont les Loyresois qui prennent l’initiative (14-4 à la 6e). Bien en place défensivement, l’équipe locale g mène 23-14 au terme du premier quart. Une bombe de Pirlot et une autre de Bierman relancent le second quart (29-14 à la 11e) et malgré les efforts de Warnimont et Troisfontaine, Tilf ne peut que limiter les dégâts: 48-30 au repos. "Nous sommes bien rentrés dans ce match, confie le coach loyersois Julien Marnegrave. E n dominant le rebond nous avons su prendre l’avantage et mener de près de 20 points au repos". De retour des vestiaires, un lancé de Guillaume et une bombe de Kiraranganya mettent Loyers sur du velours (52-30 à la 21e) mais les Liégeois ne baissent pas les bras et Sunkay plante deux missiles coup sur coup qui redonnent l’espoir à son équipe: 54-38 à la 24e puis 65-49 à la 30e.

"Nous savions que Tilf allait réagir et même si nos adversaires nous ont par moment mis en difficultés nous avons su gérer notre avantage ", poursuit le coach loyersois.

Une bombe de Waterval en entame de dernier quart-temps relance l’équipe locale et, si les visiteurs reviennent à neuf points au moment de débuter le money-time, les Namurois ne paniquent pas et c’est méritoirement qu’ils prennent option sur les demi-finales.

"C’était important de bien entamer ces play-off et même si nous savons que ce sera un match compliqué, c’est pour la gagne que nous irons à Tilf mercredi" , conclut Julien Marnegrave.

Waterloo – Ciney (lu.21h)

Invité surprise de ces play-off, Ciney se rend ce soir à Waterloo sans réelle pression mais non sans ambition car si les Cinaciens ont lutté pendant la première moitié du championnat pour ne pas descendre, c’est avec une moyenne de champion qu’ils ont terminé le second tour. "En regardant notre première partie de saison, c’est effectivement une grosse surprise que de se retrouver en play-off, reconnaît le coach cinacien Yohan Balthazar. La progression de nos jeunes ainsi que le retour de Malliar ont alors changé la donne: nous méritons cette place. N ous avons une belle carte à jouer. Lors de la phase classique le match à Waterloo a été une de nos deux plus mauvaises prestations, nous n’avons pas eu voix au chapitre. Waterloo est une équipe redoutable, plus encore à domicile avec des individualités à chaque poste mais je ne pense pas que nous vivrons le même scénario. Nous savons que pour passer ce tour il faudra au moins une victoire là-bas en comptant gagner chez nous. Nous devons y croire et ce serait vraiment une fin en apothéose si nous pouvions avoir un derby contre Loyers en finale. Seul regret, une préparation pas idéale bien que nous ayons poursuivi nos deux entraînements par semaine".