Déception pour Evelette et Pondrôme

En concédant le partage face à Pondrôme, Evelette s’est éloigné de la course au titre. " On avait bien démarré, avec une belle occasion pour Montéléone, avant de concéder un but alors que le ballon était sorti du terrain, explique Olivier Cauz. Menés deux fois, nous avons bien réagi, avant de prendre les commandes via Montéléone. Hélas, Magis nous prive de la victoire."