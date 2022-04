Arbitre: Ledda

Buts: Otu (1-0, 12e; 2-0, 29e), Serme (3-0, 43e), Timmermans (4-0, 64e).

GANSHOREN: Suederick, Zaânan, Ouahouo, Timmermans (65eKombi), Scholl, Camara (55eTchoutang), Sarkic, Tepe, Van Landschoot (72eZivkovic), Otu (55e Kumba), Serme.

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Pessleux, Magotteaux, Erdogan (46eDelpire), Galante, Wackers, Dubois (46e Q. Deppe), Gillis, Lamort (68e Hanicq), Perot, Guerri.

On les attendait au tournant, les hommes de Gabor Bukran. Après avoir été, lors du match précédent, tout simplement ridicules face à une lanterne rouge durbuysienne condamnée depuis belle lurette, ils se déplaçaient chez l’une des bonnes surprises de la série, le FC Ganshoren. Une équipe bruxelloise qui peut encore rêver d’une participation au tour final, même si elle n’a pas demandé la licence. Mais de match, il n’aura pas longtemps été question. Intenable, l’attaquant local David Otu perforait à deux reprises une arrière-garde visiteuse bizarrement amorphe, avant de fusiller l’infortuné Eugène. Le sursaut d’orgueil des coéquipiers du dernier rempart couvinois se faisait attendre et Serme en profitait pour inscrire, lui aussi, son petit but. Gabor Bukran avait beau effectuer deux changements, cela n’empêchait pas le capitaine ganshorenois Timmermans de participer à son tour à la fête.

«Certains ne sont pas concernés»

La fin de match était anecdotique, alors que le retour dans le vestiaire réservé à l’équipe visiteuse était lui explosif. "J’ai poussé une fameuse gueulante en effet, reconnaissait le T1 des Couvinois. Mais vous avez vu le match comme moi. Nous avons joué à cinq en première mi-temps. Certains ne se sentaient absolument pas concernés par ce match pourtant capital pour nous. Ce sont d’ailleurs les mêmes que notre bus a dû attendre pendant une demi-heure, alors que je trouve pourtant si important d’arriver suffisamment tôt au stade afin de préparer chaque match sereinement. À cause d’eux, nous ne sommes arrivés à Ganshoren que vers 13h40." L’ancien sociétaire du Sporting de Charleroi et de l’UR Namur l’assure: il ne sélectionnera pas les joueurs incriminés pour l’ultime rencontre face à Jette. "Je n’ai plus besoin d’eux. Je n’alignerai que les éléments encore motivés et concernés par l’avenir du club. Nous n’avons plus notre sort entre nos mains, surtout que Verlaine s’est imposé. Décidément, le manque de maturité de certains nous a déjà coûté très cher cette saison. Mais tant que rien n’est acté, il faut continuer à y croire".