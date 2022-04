Les Riennois ne s’attendaient à un miracle et la présence de trois "gros" renforts de P1 allaient les conforter dans cette prédiction. Pourtant, les visiteurs ont (bien) résisté en première période, celle-ci se clôturant sur 1-1. Claude avait ouvert la marque pour les Bleus mais Simon avait rétabli la parité à la 33e. Les hommes de David Maucq enclenchaient la vitesse supérieure après la pause. Claude (2), L. Lambrecht (2), Antoine et Lefèvre s’avérant les redoutables artilleurs. T. Massinon et Colson atténuaient l’addition.

Ciergnon 1 – Sinsin 3

Les Chevaliers sont prêts pour la finale du championnat contre Ciney B cette semaine. Une rose de Nicosia et un but d’un défenseur visité contre son camp avaient mis les visiteurs en bonne position. Ceux-ci allaient ajouter une unité au marquoir via Nicosia. Le coach local Tiste sauvait l’honneur.

Sommenoise 0 – Gedinne B 6

Les Mauves ont repris le chemin du succès. Le score final était déjà fixé à la pause. Après l’ouverture du score de Marchal, Grimonprez signait un quadruplé. Debecq peaufinait l’avance visiteuse avant les citrons. Les Mauves se contentaient ensuite de gérer leur viatique.

Leignon 5 – Pessoux 3

Un doublé de Tordeur et un but de Famerée mettaient les visités aux commandes. B. et J. Dominé et Didion remettaient les compteurs à zéro. Le jeune Meunier, rentré à la 90, marquait à la 91. Poncin assurait le succès local à la 95.

Dinant B 0 – Han/Lesse 1

Les Copères n’ont pas reçu les fruits de leur bonne prestation face aux Ayets . Sous l’impulsion de leur capitaine Ramelot, ils faisaient jeu égal. C’est le gardien visiteur Baily qui inscrivait le seul but du match à la 89e.

Pondrôme B 3 – Anhée B 4

Au but de Carli à la 12e, le visité Cugnon répliquait à la 20e. Pochet et Mathot mettaient les anhétois devant à la pause. Leur gardien exclu, les visiteurs allaient souffrir et voir Dermien réduire la marque. Chapelle faisait souffler les siens avant que Baudouin ne fixe les chiffres.

Yvoir 1 – Anseremme 1

Jeremy Pesesse, le coach yvoirien regrettait l’état du terrain mosan, fort sautillant. Les Abeilles semblaient s’en accommoder un peu mieux, Magnan trouvant l’objectif à la 24e. Defrene ne laissait pas douter les visités trop longtemps en égalisant avant la mi-temps. Les visités prenaient l’ascendant à la reprise mais loupaient quelques face à face, sans parvenir à faire la différence.