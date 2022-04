CINEY : Beguin 4, Delveaux 5 (1x3), Laloux 6, Dachelet 6, Legros 3, Vandesteene 17 (1x3), Van Meerbeeck 25 (4x3).

BONINNE : Lakkerwa 9, Le Trequesser 10, Broers 8 (2x3), Laffineur 5 (1x3), Compère 16 (2x3), Ory 2, Lesire 6, Fivet 4, Hubaut 21.

L’entame de match tombe en faveur de Ciney, adroit et agressif à l’anneau, alors que Boninne, malgré plusieurs secondes chances, n’est pas concret en zone de finition (10-4, 4e). Ensuite, les Jaunes décident alors d’enchaîner les pénétrations dans la raquette: 15-15 à la 10e.

Après un répondant des deux côtés à distante (24-24, 14e), Boninne, sous l’impulsion de l’énergique Compère, se montre agressif en défense, pique des ballons et conclut des paniers faciles en transition (22-29, 16e). Ciney ne se démobilise pas et, malgré un jeu plus décousu, trouve la faille de temps à autre. C’est 31-37 à la pause.

Dans le troisième quart, les débats se montrent plutôt équilibrés. Boninne reste sous la menace de Ciney, qui semble tenir physiquement, mais répond présent par moments pour maintenir son avance. C’est 50-55 à la 30e. Au départ du dernier acte, les filles de David Rousseau connaissent un coup de chaud. Laffineur, Compère et Broers, chacune à leur tour, allument à distance et l’écart ainsi flambe (53-70, 33e). Au cours des dernières minutes, Boninne se contente de gérer son avance, face à des Cinaciennes qui ne parviennent pas à s’enflammer.

"L’esprit d’équipe, affiché du début à la fin, a fait la différence, estime l’ailière, Chloé Broers. On a eu Ciney à l’usure et la décision s’est effectuée au début du dernier quart, où on a trouvé la cible. On voulait cette victoire, et on est allé la chercher."

"Le manque de rotations et le manque d’envie nous ont porté préjudice. On a parfois subi l’agressivité et le rythme imposés par Boninne, pense la capitaine cinacienne, Fannie Vandesteene, qui a joué son dernier match à domicile avant de prendre sa retraite. Elle a d’ailleurs été remerciée par le club. C’était curieux comme moment car je ne me rends pas compte que la fin approche." Ph. Gu.

Loyers 54 – Neufchâteau 47

10-13, 16-13, 12-12, 16-9.

LOYERS : Gérard, Giaux 3 (1x3), Drygalski 4, Ronveaux 8, Moeys, Bechoux 15 (2x3), Laloux 10, Laurant 10, Vanhorsigh 2, Robert 2.

L’équipe première loyersoise ponctue son histoire à domicile par une belle victoire. Au cours d’une rencontre serrée et fortement défensive, Loyers a émergé dans l’ultime quart-temps.

Les deux équipes se tiennent la bourre de bout en bout: Neufchâteau arrose à distance alors Loyers se sent mieux dans le secteur intérieur. La différence s’effectue dans les dix dernières minutes, là où Loyers connaît un bon passage offensif, autant sous l’anneau qu’en périphérie. "Ensuite, on a fait des stops , ajoute le coach, Christophe Giaux. Et dans un match défensif où tu obtiens quelques points d’avance, tu obtiens une réelle option sur le succès."

Namur B 59 – Herve-Battice 55

20-13, 6-14, 17-14, 16-14.

NAMUR : Matthys 10, Defosset 11, Hucorne 10 (1x3), Boosten 8, A. Chirishungu 2, Vandy 12 (4x3), Cool 2, M. Chirishungu 4.

Une semaine plus tard, Namur renverse à nouveau Herve-Battice. Le départ est à l’avantage des Rouges qui peuvent compter sur l’adresse de Vandy (20-13, 10). Ensuite, elles butent sur une défense cohérente visiteuse (26-27 au repos).

À la reprise, Namur se remobilise. Moins en réussite extérieure, il se rapproche alors de l’anneau avec succès, ce qui fait la différence.

"On a souffert, admet le coach, Jérémie Palix. Quand on ne se bat pas, quand on ne surfe que sur notre talent, on ne peut pas revendiquer grand-chose. Heureusement, les filles ont bien réagi en deuxième période et se sont bougées quand il l’a fallu."