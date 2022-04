Belgrade file en play-off

Face à Fraire, Natoye a constamment eu l’avance (77-64). "Pour valider notre ticket pour les play-off, il s’agira de rester concentré face à Ohey. En cas de défaite, Ciney pourrait nous dépasser", prévient Bastien Gilain.

Dans le match à ne pas perdre, maintien oblige, Temploux s’est imposé à Beez (60-69). "Pris en dernière minute par l’arbitrage, j’ai été remplacé par Didier Prinsen, confie Hervé Forthomme. Après avoir été mené 33-39, on est passé devant (48-44). On a eu trop de shoots ratés et trop de pertes de balles. Quant à Temploux, il a été efficace en défense" .

« Olivier Hennart a remplacé Fred Pilloy, explique Arnaud Golinveau. Après une belle entame de match, la seconde période fut plus serrée avec des pertes de balles des deux côtés. Si Beez est passé devant nous, on a trouvé les ressources pour marquer les paniers importants. Malheureusement, on ne s’est pas imposé par plus de dix points, qui était l’écart à l’aller » .