Tamines: dernier match pour Micalizzi

Malgré le manque d’enjeu, les Taminois ne snoberont pas leur dernière sortie. "Même si nous n’avons plus rien à revendiquer au classement général et à celui de la troisième tranche, nous voulons clôturer la saison en beauté , reconnaît le T1 taminois Antonio Rosa. J’ai précisé aux joueurs qu’ils devraient prendre un maximum de plaisir lors de cette rencontre, car ils doivent la savourer après un début de championnat compliqué. Les transferts déjà actés constituent un apport non négligeable. Certains ont décidé de nous quitter. Nous les avons remplacés par des éléments de qualité et plus jeunes."

Pour rappel, François Maistriaux, Valentin Lamort et Patrick Pratz défendront les couleurs taminoises la saison prochaine. De quoi jouer les premiers rôles? L’avenir le dira.

La venue de Tournai sera aussi celle d’adieux. Au club depuis ses six ans, Jean-Pierre Micalizzi mettra fin à ses activités au terme de la rencontre. Nul doute que le club réservera à "JiPé" les honneurs qu’il mérite.