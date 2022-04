Pas en mode «touriste» à Durbuy

Durbuy sous le soleil, ça peut être sympa un dimanche après-midi. Mais hors de question pour Laurent Gomez de voir débarquer son équipe en mode « touriste » sur le terrain de la lanterne rouge, condamnée à la descente depuis longtemps. « Ce serait notre plus grosse erreur, insiste le coach meutois. On doit mettre tout de suite du rythme et de l’intensité sous peine de tous nous faire ch… Collectivement, on est plus fort. Mais si on laisse cette équipe très volontaire jouer, on sera en problème. »