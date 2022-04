Lionel Brouwaeys: «On doit jouer le coup à fond»

Sans son récent passage à vide, Onhaye serait toujours concerné par ce sprint final pour les lauriers. "On fera le bilan après notre visite au Parc des Roches, mais pour moi, on a fait un championnat extraordinaire, en termes de contenu et même de points, déclare le T1 de l’Agauche. Sur nos quatre derniers matchs, on aurait très bien pu engranger quatre unités en plus. Et là, on tiendrait un autre discours… Beaucoup de facteurs ont fait qu’on a été moins performants ces dernières semaines. Mais je serais curieux de voir quel noyau réussirait à tenir sur la longueur, après avoir dû aligner neuf matchs en six semaines, en plein hiver. Ce n’est pas une excuse, mais devoir se reconcentrer chaque fois comme cela, c’est usant mentalement, surtout pour les jeunes. Sans compter qu’on a dû composer avec cinq ou six cadres blessés ou pas au top pendant des semaines. Lorenzon, Lambert, Kembi, Bastin, Gilain… ce n’est pas rien! Et d’autres, qui devaient intervenir dans cette rotation forcée, ont parfois été indisponibles aussi, comme Sven Hendrick, Adel Bouterbiat et même le jeune Clément Steeno. On a fait avec nos moyens et on a quand même longtemps lutté parmi les équipes de tête. Ce qu’on n’avait jamais fait, depuis que je suis au club."

La donne ne variera pas d’ici la clôture de la phase régulière, les points d’interrogation continuant de parsemer la sélection onhaytoise. "FG Gilain est mal retombé mardi à l’entraînement et est incertain, tout comme Greg Guiot, touché au talon. On fera le point lors de la séance de ce samedi. Quant à JBKembi et à Lambi, oui, ils ont repris la course. Mais on doit attendre le feu vert médical avant d’envisager leur vrai retour", précise "Lio", qui a autorisé Bouterbiat à aller prendre du temps de jeu et de la confiance (deux buts) en P3, le week-end passé. Et joue la patience, sur le marché des transferts. "Défensivement, on est parés. On veut des joueurs importants, mais on prendra le temps. Et voir ce qu’il va se passer en D2."